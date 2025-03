Denuncian la destrucción en Santibáñez (Palencia) de un campamento romano: "Es un disparate"

VALLADOLID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, se ha mostrado consternado tras la destrucción del campamento romano de Santibáñez de la Peña (Palencia) después de que un buldócer haya "destrozado" el terreno en el que se encuentra este yacimiento arqueológico para realizar una plantación de árboles, un hecho que "no se entiende" y constituye un "quebranto verdaderamente irreparable".

En declaraciones a los medios antes de visitar en Valladolid la exposición 'Gregorio Fernández y Martínez Montañés. El arte nuevo de hacer imágenes', el titular de Cultura ha asegurado que en el lugar ya ha intervenido el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la cuestión está en manos de la Justicia.

"Nuestra intervención tiene que ser contundente, porque esto no se puede admitir ni se puede justificar de ninguna manera", ha remarcado el consejero, al tiempo que ha explicado que la Junta tuvo noticia de estos hechos la noche del jueves y el viernes el director general de Patrimonio visitó el lugar para conocer los daños y reunirse con el alcalde de la localidad, Manuel Maza, quien se mostró "desolado al no entender lo que había pasado, porque a él no se le había pedido ningún permiso".

El consejero ha tildado esta actuación de "disparate tremendo", ya que se trata de un castro cántabro que está rodeado por tres campamentos romanos en el cerco, uno principal y dos secundarios, y es el primero de los secundarios el que se ha visto afectado por la máquinaria pesada.

"Las cosas hay que decirlas como son. Ha sido destrozado, porque han metido un buldócer y el quebranto es verdaderamente irreparable", ha lamentado el consejero, que ha afirmado que este daño "no se puede entender".

Precisamente, Santonja ha indicado que este campamento romano "no es BIC, pero sí tiene una declaración que lo protege y en cualquier caso una intervención de esta naturaleza para hacer una plantación de árboles requiere de la tramitación unos permisos".

ENDURECER LAS PENAS

Preguntado por la posibilidad de que la Administración autonómica endurezca las penas para evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a producir, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte ha señalado que las penas son ya "cuantiosas", ya que el máximo es de 600.000 euros.

"Desde luego nuestra intención no es ir por la parte baja del espectro sancionador", ha advertido, puesto que en este caso no se ha tratado de un particular sino de una junta vecinal que es la propietaria del terreno de una pedanía.