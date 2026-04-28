Denuncian la profanación de una tumba en Soria por un posible ritual de santería al hallarse un cristo mutilado - ABOGADOS CRISTIANOS

SORIA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Soria tras la aparición de una imagen de Cristo mutilada sobre una tumba en el cementerio municipal de El Espino, lo que, según los denunciantes, podría suponer un delito de profanación y otro contra el respeto a los difuntos.

El hallazgo se produjo el pasado 7 de abril, cuando apareció una talla de madera con los brazos y las piernas cercenados, la figura presentaba el pelo pintado de rojo y una tela de arpillera atada a la cintura, elementos que, a su juicio, "refuerzan la hipótesis de un ritual de santería o un acto vandálico".

La imagen ha sido colocada sobre una sepultura datada en 1955 y, según la organización, este acto supone una alteración del lugar y una ofensa a los sentimientos religiosos y a la memoria del fallecido. Abogados Cristianos ha señalado que se trata de una acción "deliberada" para "humillar y despreciar los símbolos cristianos".

La presidente de la organización, Polonia Castellanos, ha afirmado que es "intolerable" el "aumento" de ataques a símbolos religiosos en cementerios durante los últimos años. Asimismo, ha asegurado que la entidad ha logrado llevar a juicio a los responsables de profanaciones similares y ha insistido en que estos hechos deben recibir una respuesta "firme" por parte de la Justicia.