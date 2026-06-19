Denuncian a un vecino próximo al Colegio de Lourdes por agresión a unos menores tras equivocarse de timbre

Archivo - Puerta principal del Colegio Nuestra Señora de Lourdes. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los padres de varios menores han presentado denuncia esta tarde contra el vecino de un piso situado en las proximidades del Colegio Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid por presunta agresión a unos menores que, al parecer, se equivocaron al pulsar el timbre de su casa al intentar llamar a un amigo.

Los hechos se han registrado cuando un grupo de seis menores de aproximadamente 10 años se encontraba en la zona de la Plaza del Espíritu Santo, próxima al Colegio de Lourdes. Habían acudido al lugar con la intención de llamar al timbre de un amigo, según informaron a Europa Press testigos presenciales de los hechos.

Tras realizar dicha llamada en el portal número 2 de la referida plaza, descendió desde una vivienda un vecino que, según relatan los menores y los progenitores presentes, se dirigió a ellos de forma agresiva. Presuntamente, el adulto agarró por el cuello a uno de los menores, propinó patadas a otros dos niños y profirió expresiones insultantes y amenazantes dirigidas al grupo, entre ellas frases del tipo: "Hijas de puta", "zorra" y "os voy a matar a hostias".

Ante la situación, una de las madres presentes, abogada de profesión, se acercó para pedir a gritos que soltara a los niños y fue el momento en el que el presunto agresor salió corriendo y entró de nuevo en el portal. Ante ello, la letrada contactó inmediatamente con la policía, que se desplazó al lugar y trasladó a los progenitores la conveniencia de formalizar las correspondientes denuncias por los hechos ocurridos.

Cuando los agentes intentaron contactar con el presunto agresor en su domicilio, el citado varón no abrió la puerta.

Dada la posible existencia de agresiones físicas y amenazas dirigidas contra varios menores de edad, los padres afectados han presentado las oportunas denuncias y la aportación de los informes médicos y demás pruebas que puedan resultar pertinentes.