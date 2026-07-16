Los departamentos de Filología Moderna y Biología Molecular de la ULE completan la renovación de sus equipos directivos

Acto de toma de posesión de los nuevos cargos de los departamentos de Filología Moderna y Biología Molecular de la ULE. - ULE

LEÓN 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los departamentos de Filología Moderna y de Biología Molecular de la Universidad de León (ULE) han completado este jueves la renovación de sus equipos directivos con la toma de posesión de sus nuevos cargos académicos.

En el departamento de Filología Moderna han tomado posesión Sergio Lobejón Santos como subdirector y Elena Bandín Fuertes como secretaria, que completan el equipo dirigido por María del Carmen Pérez Díez, que recientemente renovó su mandato al frente de esta área.

Por su parte, el departamento de Biología Molecular incorpora a Camino Fierro Castro como subdirectora, cargo que asume tras desempeñar el de secretaria de esta misma sección, y a Antonio Rodríguez García al frente de la Secretaría. Ambos completan el equipo encabezado por Beatriz Martín Fernández, que recientemente asumió la dirección del departamento, al relevar en el cargo a Francisco Javier Rúa.

El acto de toma de posesión ha estado presidido por la rectora de la ULE, Nuria González, que ha agradecido a los nuevos responsables su disposición para asumir estas funciones y ha destacado el compromiso de los equipos directivos con el impulso de la docencia, la investigación y la gestión universitaria, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Asimismo, ha tenido palabras de reconocimiento para el equipo saliente del departamento de Biología Molecular por su contribución a la implantación del Grado en Medicina en la Universidad de León.