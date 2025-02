Depresión Sonora: "La política se ha echado a un lado en la música, lo que habla es el dinero"

El músico ve el problema de la vivienda como el "principal miedo" de una generación

VALLADOLID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El músico Marcos Crespo (Madrid, 1997), más conocido como Depresión Sonora, ha advertido de que en el sector musical "hay miedo a ir de frente" a la hora de dar una "opinión política", ua tema que se "ha echado para el lado" en la actualidad de la industria, donde lo que "habla es el dinero y los números".

"No estás obligado a dar una opinión política, nadie te obliga, no todo el mundo tiene que ser politólogo, no todo el mundo tiene que estar enterado, no es una obligación, pero creo que sí que hay cierto miedo", ha aseverado el artista en declaraciones recogidas por Europa Press antes de participar en uno de los diálogos del VIII Foro de la Cultura, que se celebra desde este jueves en Valladolid y versa sobre el miedo.

En este sentido, Crespo se ha posicionado a favor del posicionamiento político de los artistas y ha recordado que músicos como Robe, de Extremoduro, "ponían un montón de política en la música", con un "mensaje ultrapotente" que "triunfó".

Como Depresión Sonora, el artista también ha marcado su posicionamiento político, a la izquierda, y llegó a actuar en un acto del PSOE en la campaña de Pedro Sánchez de cara a las Elecciones Generales de 2023, si bien señaló entonces que no comulgaba con este partido.

Cuestionado al respecto, ha indicado que su participación en dicho evento "pudo dar miedo" y lo hizo porque un "motivo económico". "Somos muchos y tenemos que comer y trabajar. Esto era una oportunidad más dentro de ese año", ha explicado, para afirmar que no volvería a tocar en un acto de este tipo por las preguntas que posteriormente le han hecho los medios de comunicación.

PROBLEMA DE LA VIVIENDA

En línea con el posicionamiento político, Crespo, quien empezó su proyecto gracias a la pandemia, que le permitió parar, dejar su trabajo y empezar a dedicarse a la música, ha situado el problema de la vivienda como el "principal miedo" de una generación.

"A mí me han prometido toda la vida que si trabajaba y estudiaba, en algún punto me iba a poder plantear tener una casa. Y ahora llegamos al momento en el que no te puedes ni permitir vivir en la casa de otro", ha denunciado sobre esta problemática "latente".

Las redes sociales son otra cuestión sobre la que advierte este músico del barrio madrileño de Vallecas que plasma en sus proyectos musicales el sentir de parte de la juventud y radiografía a la sociedad. En este sentido, ha advertido de que estás plataformas pueden "volverse en contra" de quien las usa e intenta proyectarse a los demás a través de ellas.

"En el momento en el que uno se tiene que empezar a relacionar a raíz de una imagen que proyecta en fotos, te puede crear muchas inseguridades, porque estás proyectando una imagen que no es real tuya, seguramente es una imagen ficticia que tú intentas plasmar en un perfil para que la gente se interese por ti", ha apuntado al respecto el artista, quien usa estas herramientas para promocionar su música, no para "vender" su vida.

EDUCAR EN REDES SOCIALES

En este contexto, ha abogado por educar sobre estas cuestiones. "Igual que te venían a dar una charla sobre sexualidad al instituto, ¿por qué no una charla sobre cómo las redes sociales y sobre lo que pueden suponer en la vida de alguien?", ha apostillado, en un llamado para evitar, a través de la educación, que los "chavales" caigan en el aislamiento.

Precisamente, las redes sociales será un tema que tratará en su próximo proyecto musical, que llegará tras trabajos como un EP homónimo, el EP 'Historias tristes para dormir bien', su disco debut 'El arte de morir muy despacio' y el último EP, 'Makinavaja'.

Crespo espera que su nuevo trabajo salga a la luz este año, pero defiende respetar su proceso, que "a lo mejor se alarga más". "La industria musical no es la industria de los tornillos, no todo es una fabricación en cadena de canciones", ha clamado, para reivindicar el "componente artístico": "No hay que conformarse ni luchar por la mediocridad".