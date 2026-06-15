Derechos humanos y el proceso de emigración español, en una obra de teatro con los mayores del programa 'Ávila Contigo'

Un momento del programa de hoy. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El proceso de emigración que se vivió en España hace unas décadas y los derechos humanos han centrado hoy una actividad en la que los mayores del programa 'Ávila Contigo', que desarrolla el Consistorio abulense, han sido los protagonistas.

Ha sido a través de una obra de teatro que, con el título 'El hilo de la memoria', ha dado inicio a la semana cultural de este programa por el que pasan anualmente cerca de 4.000 personas y que celebra estos días sus actividades de fin de curso.

La teniente de alcalde de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ávila, Paloma del Nogal, ha acompañado a los actores que representan esta obra que cuenta con la dirección y el guion de Julio Encabo y la interpretación de Julio, Teresa, Lola, Aurora, Katy, Pilar, Sagrario, Lourdes y María, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

A lo largo de la semana, se desarrollarán una docena de actividades que han tenido un anticipo la semana pasada en el Centro Jesús Jiménez Bustos, con la exposición 'El arte de nuestras manos', integrada por trabajos realizados en los talleres artísticos del programa 'Ávila Contigo' a lo largo del curso.

En este sentido, en la jornada de hoy, además de la obra de teatro, que se ha realizado en el Episcopio, también se ha expuesto el tapiz 'Lo bordamos', una pieza colectiva realizada durante el curso por varios alumnos que han participado en este proyecto.

La jornada finalizará con una charla sobre derechos humanos impartida por Asunción de Álvaro, promotora del taller de tapiz.

PROGRAMACIÓN

Mañana martes, con el mensaje 'Cuidarnos también es igualdad' como lema, habrá, desde las 10.30 horas, en el Episcopio, una charla, impartida por los técnicos de Igualdad del Ayuntamiento de Ávila, en la que se invitará a reflexionar sobre el papel de la mujer mayor en la sociedad actual.

También mañana se presentará un libro escrito por María Luisa Fernández, de 90 años, un relato que sirve como modelo de resiliencia y puesta en valor de la memoria histórica femenina.

Y la jornada finalizará con una sesión de espalda sana y autocuidado, fomentando hábitos de vida saludables que prevengan tensiones musicales y mejoren la autonomía.

El miércoles 17 de junio será un día de convivencia y cultura, con una nueva edición del programa 'Conoce las Ciudades Patrimonio'. En ella, se invitará a los mayores a visitar Alcalá de Henares (Madrid), declarada Ciudad Patrimonio Mundial por Unesco, al igual que Ávila, y también Parque Europa, en Torrejón de Ardoz (Madrid).

La jornada del 18 de junio llevará por título 'Dominga nos une: diálogos contra la soledad' y se centrará en realizar una actividad orientada a favorecer la comunicación, la expresión emocional y el encuentro entre personas a través de imágenes y materiales inspirados en la protagonista de los libros Dominga habla sola, de Elisabeth Justicia.

Este día, comenzará con una charla dedicada a los recursos disponibles a través del Área de Servicios Sociales, y continuará con una muestra de viñetas que buscan dar visibilidad a la tercera edad.

El final del curso se celebrará el viernes 19 en el parque de San Antonio, con un día de convivencia y salud comunitaria que comenzará con una ruta de interpretación medioambiental, titulada 'Habitar la naturaleza, fortalecer el vínculo'.

Continuará la mañana con un taller de movimiento y baile a cargo de Inmaculada del Caso, voluntaria del programa 'Ávila Contigo', y con una actividad de improvisación dancística, impartida por el bailarín abulense Javier del Real, para finalizar con un concierto de la coral abulense Amicus Meus y una comida de convivencia.