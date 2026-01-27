Se derrumba el lateral de un edificio en Ponferrada que acumulaba requerimientos por hallarse en mal estado

No se han producido daños personales, aunque seis vehículos han resultado afectados

PONFERRADA (LEÓN), 27 (EUROPA PRESS)

Alrededor de las 7.00 horas de este martes los Bomberos de Ponferrada han recibido el aviso del derrumbe del lateral de un edificio en la Avenida de Compostilla, un inmueble que acumulaba varios requerimientos por parte del Ayuntamiento por encontrarse en mal estado.

Los Bomberos trabajan en la zona y el desplome que ha tenido lugar hace "imprescindible" el derrumbe total del edificio, al estar dañada una parte de su estructura de madera, según fuentes municipales.

Concretamente, el edificio está ubicado en la Avenida de Compostilla, en la confluencia con las calles El Castro y Embalse de Bárcena y el derrumbamiento de este martes ha afectado a seis vehículos, cuatro que se encontraban dentro del inmueble y otros dos que había fuera.

El Ayuntamiento de Ponferrada ha confirmado que los trabajos para derrumbar el edificio ya han comenzado a lo largo de la mañana y se prologarán durante las próximas horas o días. Para garantizar la seguridad, se ha procedido al corte de la Avenida de Compostilla y las calles El Castro y Embalse de Bárcena.