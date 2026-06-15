Se derrumba una pared al paso de un peatón de unos 75 años en Otero de Herreros (Segovia)

Archivo - Imagen de archivo de una dotación de Bomberos de la Diputación. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA - Archivo

SEGOVIA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 75 años ha resultado herido después de que la pared de una vivienda de una sola planta situada a la altura del número 4 de la calle Mayor, en Otero de Herreros (Segovia), se haya derrumbado a su paso.

Los hechos se han producido a las 10.33 horas y el herido, se encuentra consciente aunque presenta contusiones y golpes.

El 1-1-2 ha avisado al Centro Coordinador de Emergencias, que coordina el incidente, a la Guardia Civil (COS) de Segovia, a los bomberos de la Diputación de Segovia y a Sacyl, que ha movilizado un equipo médico y una ambulancia soporte vital básico, que se ha encargado de trasladar al herido a un centro sanitario.