Desactivada la 'Situación 1, Preventiva' por episodio de contaminación por ozono en Valladolid tras dos semanas de aviso

VALLADOLID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha desactivado la 'Situación 1, Preventiva' por episodio de contaminación por ozono, que se mantenía activa desde el 3 de agosto, han informado a Europa Press fuentes municipales.

El Servicio de Medio Ambiente ha informado que durante este miércoles, 20 de agosto, no se superó en ninguna de las estaciones de medida de la Red de Control de Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid (RCCAVA) el valor de 100 microgramos por metro cúbico como valor máximo de las medias móviles octohorarias.

Por lo tanto, se desactiva la 'Situación 1, Preventiva', establecida en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano, activada el pasado 3 de agosto, por la superación del valor de 100 microgramos durante tres días consecutivos y que se ha mantenido hasta este miércoles.

Tampoco se produjo ayer ninguna superación de los valores recogidos en el Plan para las partículas en suspensión (PM10 y PM2.5). No obstante, el Ayuntamiento continúa recomendando utilizar el transporte público sobre todo en las horas centrales del día.

Toda la información acerca de la calidad del aire de la ciudad se puede consultar en la aplicación gratuita para móviles Vallaire y en la página web del Ayuntamiento de Valladolid.