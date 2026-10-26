Los desafíos contemporáneos de la lucha contra el terrorismo, a debate en la Universidad de León este martes

Archivo - La Facultad de Derecho de la Universidad de León (ULE) celebra este martes la Jornada 'Terrorismo y Estado de Derecho: retos sociales y jurídicos contemporáneos'. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Derecho de la Universidad de León (ULE) celebra este martes la II Jornada sobre Terrorismo, un encuentro que analizará los retos sociales y jurídicos que se plantean en este ámbito desde la perspectiva del Estado de Derecho.

Bajo el título 'Terrorismo y Estado de Derecho: retos sociales y jurídicos contemporáneos', la actividad reunirá a especialistas del ámbito académico y a representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de asociaciones vinculadas a las víctimas del terrorismo.

La jornada comenzará a las 9.30 horas con la inauguración oficial y continuará con la conferencia inaugural 'Enfoque jurídico-constitucional: la respuesta del Estado constitucional frente al terrorismo: límites y garantías', impartida por José María Coello de Portugal Martínez Peral, profesor de la Universidad Complutense de Madrid.

La sesión de mañana incluirá una mesa dedicada a la respuesta de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la lucha contra el terrorismo, con intervenciones centradas en las estrategias de prevención y actuación frente al terrorismo yihadista en España, los procesos de radicalización y la investigación judicial de los delitos de adoctrinamiento terrorista, así como la retirada de contenidos terroristas en entornos digitales, especialmente en relación con menores y como herramienta de prevención.

Por la tarde, a partir de las 16.00 horas, la segunda mesa abordará 'El desafío ético, jurídico y democrático de los homenajes a terroristas', con la participación de Sebastián Nogales Lozano, de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, y Eduardo Mateo Santamaría, de la Fundación Fernando Buesa.

El programa continuará con la conferencia de clausura 'Desafíos contemporáneos del delito de enaltecimiento del terrorismo', a cargo de Inés Molina Álvarez, del Centro de Estudios Garrigues. A las 18.00 horas se proyectará el documental 'Memoria revelada', presentado por su director, el periodista Pedro Lechuga Mallo, antes del cierre de la jornada, previsto para las 19.00 horas.

La actividad se desarrollará en el salón de grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de León, con asistencia gratuita. La jornada está organizada en el ámbito universitario con la participación de distintas instituciones y entidades vinculadas al estudio del Derecho, la seguridad y la atención a las víctimas del terrorismo.