Desalojan varias viviendas en el barrio Puente Duero de Valladolid ante la previsible crecida del río

El alcalde, Jesus Julio Carnero, hace unos minutos, junto al concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, bomberos de Valladolid y Policía Municipal en Puente Duero - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades han procedido al desalojo de varias viviendas en el barrio Puente Duero de Valladolid que podrían verse afectadas por la previsible crecida del río en las próximas horas.

El alcalde de la ciudad, Jesus Julio Carnero, ha visitado la zona junto al concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, bomberos y Policía Municipal.

Precisamente, se vigila el río a la altura del puente de dicho núcleo y se facilitará alojamiento a las personas desalojadas esta noche en el caso de que sea necesario, que se gestionaría desde la Concejalía de Servicios Sociales.