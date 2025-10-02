Desarticulado un grupo afincado en Valladolid que robaba coches, viviendas y se hacía pasar por Policía

En algunos hechos vestían como agentes y utilizaban coches robados con placas dobladas y rotativos luminosos para asaltar vehículos

VALLADOLID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal afincado en Valladolid que cometía numerosos delitos, entre ellos el robo viviendas y coches, algunos de los cuales utilizaban con placas dobladas para asaltar a otros vehículos haciéndose pasar por policías, para lo que usaban rotativos luminosos.

En concreto, se ha detenido a tres personas en una operación que se ha denominado 'Rulpa', que se inició a raíz del robo en un domicilio de la localidad de Laguna de Duero (Valladolid) donde sustrajeron un vehículo de alta gama.

A los detenidos, delincuentes peligrosos y conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se les atribuye la comisión de delitos de robo con fuerza en domicilios y establecimientos, robo con violencia, falsedad documental, blanqueo de capitales, allanamiento de morada, usurpación de funciones públicas y un delito contra el medio ambiente, han informado a Europa Press fuentes del Instituto armado.

La investigación se inició a principios del mes de enero tras el robo en una vivienda de Laguna de Duero, donde los autores aprovecharon la ausencia de los moradores sustrajeron joyas, dinero y las llaves de un vehículo marca Porsche, que fue sustraído de inmediato del garaje.

Los investigadores determinaron que los autores del robo utilizaron dos vehículos previamente sustraídos en las localidades de Arroyo de la Encomienda y Móstoles (Madrid).

Posteriormente, con el vehículo que se llevaron en Laguna de Duero, tras poner una placa de matrícula doblada, procedieron a cometer un nuevo delito el 7 de abril en la localidad de Tarancón (Cuenca), "con un notable aumento en el nivel de violencia".

En concreto, ejecutaron lo que en el argot policial se conoce como "policías full", consistente en asaltar a un vehículo en circulación y simular una intervención policial mediante el uso de luces prioritarias y uniformidad policial con el objetivo de engañar a los ocupantes y proceder al robo con violencia.

Sin embargo, en esta ocasión no lograron consumar el delito y se vieron obligados a abandonar el vehículo y huir del lugar ante la rápida intervención de varias patrullas de la Guardia Civil alertadas por numerosas llamadas de usuarios que circulaban por la autovía A-3 y presenciaron los hechos.

NUEVO INTENTO

Continuando con su actividad delictiva, el día 22 de abril, en la localidad de Geria (Valladolid), los autores llevaron a cabo un nuevo robo con violencia empleando nuevamente el modus operandi de "policías full".

En esta ocasión, interceptaron a un vehículo en el Área de Servicio de Vista Alegre, donde otra vez simularon una intervención policial mediante el uso de luces prioritarias y uniformidad policial y lograron sustraer con violencia un Porsche.

Una de las detenciones se produjo el pasado 23 de septiembre, cuando la Guardia Civil localizó en Cubillas de Santa Marta (Valladolid) a un integrante del grupo criminal. Al verse rodeado, se ocultó en una finca familiar y trató de huir a través de terrenos colindantes a los que accedió.

Tras la intervención de un negociador de la Guardia Civil de Valladolid, el individuo se entregó voluntariamente y, durante la operación, también se detuvo a su pareja sentimental por un delito de desobediencia a la autoridad.

Además, a este grupo se le atribuye también la comisión de un delito contra el medio ambiente ocurrido el día 15 de mayo, cuando abandonaron y prendieron fuego a un vehículo robado en el Pinar de Antequera, lo que supuso un grave riesgo de propagación del fuego, con el consiguiente impacto medioambiental y riesgo para los habitantes cercanos al citado paraje.

Fruto de la operación y tras varias entradas y registros en distintos domicilios, los agentes lograron intervenir dispositivos eléctricos, documentación de interés, unos 1.000 euros, perfumes, cámaras de videovigilancia, relojes, munición, inhibidores de frecuencia, así como la intervención de cuatro vehículos.

La Guardia Civil ha instruido las diligencias con los datos recabados en la operación, que continúa abierta sin descartarse más detenciones, y las ha puesto a disposición de un juzgado de Valladolid. La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión de uno de los detenidos.