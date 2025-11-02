Desarticulado un punto de cultivo de cannabis y de tráfico de estupefacientes en La Bañeza (León)

La Guardia Civil desarticula un punto de cultivo de cannabis en La Bañeza (León) en la operación "Francon"
Publicado: domingo, 2 noviembre 2025 14:36

    LEÓN, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La Comandancia de la Guardia Civil de León ha detenido a dos personas y ha desarticulado un punto de cultivo de cannabis destinado presumiblemente, al tráfico y distribución de marihuana en La Bañeza (León) y zonas limítrofes.

   El desmantelamiento de este punto se ha producido en el marco de la operación 'Francon', llevada a cabo por el Equipo de delincuencia organizada y antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial e iniciada en los primeros días del mes de octubre.

   El desarrollo de la investigación ha conducido a la detención de dos personas, un varón y una mujer, con la entrada y registro autorizada en una vivienda, en la que se encontraba una zona dedicada al cultivo de plantas de cannabis y otra zona dedicada a secadero de las plantas ya cosechadas

   Posteriormente, se ha procedido a la aprehensión de plantas y sustancia en preparación y secado, con un peso total de 20 kilos de sustancia estupefaciente en bruto, que pudieran llegar a convertirse en siete kilos de producto final, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado recogido por Europa Press.

   Los detenidos, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Bañeza.

   La Comandancia de la Guardia Civil de León mantiene activo el 'Plan Operativo de respuesta policial al tráfico minorista y consumo de drogas en zonas, lugares y locales de ocio' con el objetivo de "erradicar delitos contra la salud pública y reforzar la seguridad ciudadana".

