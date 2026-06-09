'Los Desayunos de FOES' abordarán junto a ICO e Iberaval en Soria cómo financiar el crecimiento empresarial

Financiación con ICO e Iberval en Los Desayunos de FOES. - FOES

SORIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

'Los Desayunos de la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria (FOES)', con el Instituto de Credito Oficial (ICO) e Iberaval, abordarán este miércoles 10 de junio en Soria cómo financiar el crecimiento empresarial.

FOES celebra una nueva edición con el objetivo de acercar al tejido empresarial soriano las herramientas disponibles para facilitar ese crecimiento, en esta ocasión bajo el título 'Financiación ICO e Iberaval: claves empresariales para crecer, exportar y ganar competitividad'.

La jornada tendrá lugar a las 9.30 horas en el Espacio FOES (calle Vicente Tutor), según han informado a Europa Press fuentes de la patronal soriana.

La charla permitirá a empresarios, directivos y responsables financieros conocer de primera mano algunas de las principales líneas de financiación disponibles actualmente para las pequeñas y medianas empresas.

El encuentro contará con la participación de dos destacados referentes del ámbito financiero empresarial a nivel nacional como la directora general de Negocio Nacional del ICO, Esther Montes, quien presentará las principales líneas de financiación del orgnismo, especialmente ICO Crecimiento e ICO Crecimiento Exportadores, orientadas a facilitar el acceso a recursos financieros a empresas con proyectos de expansión, innovación o internacionalización.

Montes lidera actualmente la estrategia comercial y de financiación directa de la entidad para pymes, empresas medianas y grandes compañías en España, coordinando la actividad comercial, la relación con clientes y las principales operaciones de financiación.

MEJORA DEL CRÉDITO

La segunda intervención correrá a cargo del director general de Iberaval SGR, Pedro Pisonero, quien analizará el papel de la sociedad de garantía como herramienta para mejorar el acceso al crédito y reforzar la competitividad empresarial.

Durante su intervención explicará cómo el aval, el asesoramiento especializado y la adaptación de las operaciones financieras a las necesidades reales de las empresas contribuyen a facilitar inversiones.

También se referirá a los proyectos de crecimiento y procesos de expansión, mitigando los riesgos de viabilidad y potenciando la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.

La sesión combinará información práctica y visión institucional, y concluirá con un coloquio abierto en el que los asistentes podrán trasladar sus consultas, dudas y compartir inquietudes relacionadas con las necesidades de financiación de sus empresas, en un contexto económico marcado por la necesidad de ganar dimensión, acometer inversiones y reforzar la capacidad competitiva.