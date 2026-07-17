Desciende a IGR 0 el incendio de Tolbaños (Ávila)

Bajada a niver 0 el incendio de Tolbaños. - JCYL

ÁVILA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha bajado a Índice de Gravedad Potencial 0 el incendio que se originó en la localidad abulense de Tolbaños (Ávila) a las 19.30 horas de este jueves al desaparecer las causas que motivaron la declaración de IGR 2.

Las llamas comenzaron a las 19.30 horas de este jueves y se llegó a declarar el IGR-2 ya que el fuego podría suponer grave riesgo para la población y bienes no forestales.

Según la web de la Junta, Inforcyl, en el lugar han llegado a trabajar 13 medios de extinción, y en estos momentos se encuentran en la zona agentes medioambientales, celadores y una autobomba.

Las llamas han afectado a zonas de matorral, arbolado, pasto y tierras agrícolas.