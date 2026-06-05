Descubierta la primera necrópolis infantil calcolítica en la Galería del Sílex en la Sierra de Atapuerca

Recreación de los enterramientos infantiles durante el Calcolítico en la Galería del Sílex (Dibujo Carlos Guijarro). - FUNDACIÓN ATAPUERCA

BURGOS 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Cátedra de Otoacústica Evolutiva y Paleoantropología de HM Hospitales y la Universidad de Alcalá, con la participación de personal del Laboratorio de Evolución Humana de la Universidad de Burgos y la Universidad de León, han descubierto en la Galería del Sílex, en la Sierra de Atapuerca, una necrópolis infantil calcolítica, considerada la única conocida hasta el momento de esta época en la Península Ibérica.

El hallazgo ha aportado la primera prueba directa que apoya la hipótesis de que los niños pequeños recibían un tratamiento funerario diferencial y eran depositados en lugares distintos a los adultos durante la Edad del Cobre, evidenciando el cariño y la relevancia que aquellas poblaciones otorgaban a los menores.

El estudio de los restos humanos recuperados en esta cavidad ha revelado que la mayoría de los individuos localizados corresponden a menores de seis años. En concreto, los investigadores han identificado un total de once individuos de menos de seis años y tres de entre siete y nueve años, frente a únicamente dos adultos, detalla la Fundación Atapuerca en su página web de la que se hace eco Europa Press.

Este perfil demográfico contrasta con el resto de los yacimientos calcolíticos peninsulares, datados entre hace 5.000 y 4.500 años, donde apenas se habían recuperado restos de menores de seis años.

La Galería del Sílex es una cavidad singular de 500 metros de recorrido que fue descubierta en 1972 por el grupo de espeleología burgalés Edelweiss. La galería permaneció intacta desde finales de la Edad del Bronce debido a un desprendimiento que la selló, lo que ha permitido conservar un suelo repleto de huesos humanos, restos de fauna y centenares de fragmentos de cerámica, además de más de 50 paneles de pinturas y grabados rupestres en sus paredes con una antigüedad de unos 4.000 años.

Este yacimiento forma parte del conjunto de enclaves holocenos de la Sierra de Atapuerca, que abarcan desde el Neolítico hasta el final de la Edad del Bronce. La sierra es también reconocida por su registro pleistoceno, al ser el único lugar del continente europeo con fósiles de todas las especies humanas que lo habitaron desde hace 1,4 millones de años.

En el nuevo estudio arqueológico, publicado en la revista 'Childhood in the Past', han participado asimismo investigadores del Laboratorio de Evolución Humana de la Universidad de Burgos y de la Universidad de León.