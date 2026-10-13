Despertar Memoria llevará los talleres 'Nuestra Identidad' a tres localidades de Segovia con baile, textil y dulzaina

Despertar Memoria lleva los talleres 'Nuestra Identidad' a Cantalejo, Collado Hermoso y Riaza con baile, textil y dulzaina - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación Despertar Memoria llevará a las localidades segovianas de Cantalejo, Collado Hermoso y Riaza actividades dedicadas al baile popular, las antiguas técnicas textiles y la música de dulzaina a través del segundo ciclo de talleres formativos 'Nuestra Identidad', una iniciativa que se desarrollará entre octubre y diciembre, con el apoyo de la Diputación Provincial.

El ciclo está coordinado por el etnógrafo y folclorista Carlos Porro y propone un acercamiento práctico a saberes y manifestaciones que durante generaciones formaron parte de la vida cotidiana y festiva de los pueblos.

El diputado de Cultura, José María Bravo, ha explicado que los talleres buscan recuperar las formas de hacer, bailar o interpretar transmitidas de manera tradicional y favorecer que las nuevas generaciones las conozcan.

La primera cita será el sábado 24 de octubre en Cantalejo, donde Porro impartirá un taller de baile popular segoviano de 17.00 a 20.00 horas en el Centro Cultural-Sala de Exposiciones de la Escuela de Música.

La actividad permitirá iniciarse en algunas de las formas más antiguas del baile tradicional de la provincia, en especial el baile corrido o de rueda y la jota, con atención a los estilos propios de cada comarca.

Durante la sesión se trabajarán los movimientos de brazos y piernas, las formas libres de cruzarse y desenvolverse dentro de la rueda y las diferencias entre los bailes acompañados por gaita y tamboril y los acompañados por cuerda, interpretados con instrumentos como la guitarra, la bandurria o el laúd.

El ciclo continuará el sábado 7 de diciembre en Collado Hermoso, con una charla-taller de artesanía textil, también a cargo de Porro, que se celebrará de 11.00 a 14.00 horas en el Salón del Ayuntamiento.

La jornada se centrará en el hilado tradicional de lana, cáñamo y lino y en el trabajo con telar manual, técnicas que durante siglos estuvieron vinculadas a la economía doméstica y a la elaboración de la indumentaria.

Los asistentes podrán practicar la elaboración de cintas y ataderos tradicionales, piezas que se utilizaban para ajustar las cinturas de mandiles, faltriqueras y manteos del traje popular segoviano, así como a modo de ligas para sujetar las medias de lana o algodón.

Con un pequeño telar de mano se trabajará con hilos de distintos colores para crear combinaciones y motivos geométricos mediante una técnica sencilla, accesible para quienes no tengan experiencia previa.

La última jornada tendrá lugar el sábado 5 de diciembre en Riaza, en el Centro Cultural, con la charla-recital 'La dulzaina de la sierra. modos, maneras y estilos'.

Será ofrecida por los Hermanos Ramos, familia de dulzaineros originaria de la sierra segoviana, en el entorno de Riaguas y Fresno de Cantespino.

Vinculados desde muy jóvenes a las fiestas de numerosos pueblos de la zona, han tenido contacto directo con antiguos gaiteros y dulzaineros, de quienes han conocido repertorios, estilos y formas de interpretación.

La charla recorrerá la evolución de la dulzaina, la gaita y el tambor en los pueblos serranos y mostrará cómo ese patrimonio enlaza las formas antiguas de tocar con los músicos actuales.

A continuación, de 19.00 a 20.00 horas, se celebrará un recital con entrada libre hasta completar aforo.

Bravo ha subrayado que, con este segundo ciclo de 'Nuestra Identidad', el colectivo Despertar Memoria continúa su trabajo de recuperación, conservación y transmisión de la cultura tradicional segoviana, "favoreciendo que técnicas, repertorios y formas de expresión tradicionales puedan seguir siendo conocidos y practicados".

Esta labor fue reconocida el pasado mes de junio con el Premio Sociedad de los Premios Diputación de Segovia 2025, concedido a la asociación por su trabajo en favor de la cultura, el patrimonio y las tradiciones de la provincia, y por su contribución a la identidad, la cohesión social y la dinamización de los pueblos.

Las tres citas en Cantalejo, Collado Hermoso y Riaza tiene un precio cada una de diez euros.

Las plazas son limitadas y tendrán prioridad los participantes de los pueblos que forman parte del colectivo Despertar Memoria.

Las inscripciones pueden realizarse a través del correo electrónico asociaciondespertarmemoria@gmail.com, desde donde se confirmará la plaza y la forma de pago.

El ciclo está organizado por Despertar Memoria y cuenta con la colaboración de la Diputación de Segovia, la Fundación CajaViva-Caja Rural y los ayuntamientos de Cantalejo, Collado Hermoso y Riaza.