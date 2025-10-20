Desplegado un dispositivo para localizar a un hombre de 72 años extraviado en San Cebrián de Campos (Palencia)

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS (PALENCIA), 20 (EUROPA PRESS)

La Junta de Castilla y León ha desplegado un dispositivo para localizar a un hombre de 72 años extraviado desde este domingo en San Cebrián de Campos (Palencia), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112.

En concreto, la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha desplegado un amplio dispositivo de búsqueda, dirigido desde el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil, para tratar de localizar a un varón de 72 años perdido desde el día de ayer en la localidad de San Cebrián de Campos, en la provincia de Palencia.

El dispositivo se ha establecido después de que una llamada recibida a las 21.55 horas a través del 112 alertara de un varón de 72 años extraviado en la localidad, del que no sabían nada desde las 20.00 horas de este domingo, 19 de octubre, al echarle en falta en una residencia de la localidad.

El operativo de la Agencia de Protección Civil y Emergencias desplegado en San Cebrián de Campos (Palencia) está compuesto por el Grupo de Rescate y Salvamento (GRS) de la Junta, la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias (UALE), la Unidad de Drones 'Fénix', personal del equipo técnico del Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil y Emergencias, agentes medioambientales, voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil de Palencia y Frómista y efectivos de Bomberos Diputación Palencia junto a medios de Guardia Civil.

En el operativo se encuentran integrados todos los organismos bajo la dirección de la emergencia de la Junta de Castilla y León y coordinados por el equipo técnico del Centro Coordinador de Emergencias desde el Puesto de Mando Avanzado que se encuentra en la zona.

Desde que se dio el aviso, la Guardia Civil estableció un dispositivo de búsqueda compuesto por varias patrullas de seguridad ciudadana y, en torno a las 6.30 horas, se han incorporado al dispositivo de búsqueda nuevas unidades como la Unidad de Seguridad de la Benemérita, la Oficina Móvil de Atención al Peregrino (OMAP) y el Equipo Pegaso, que gracias a sus drones podrán inspeccionar las zonas más inaccesibles, han informado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Palencia.