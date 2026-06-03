Se desprende un cartel de un local de León y golpea a una mujer de 75 años

Archivo - Imagen de archivo de un camión de Bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de León. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 75 años ha resultado herida después de ser golpeada por un cartel de un establecimiento que se ha desprendido desde una altura de unos tres metros en León.

Los hechos se han producido a las 14.23 a la altura del número 34 de la Avenida República Argentina. El 1-1-2 ha dado aviso a la Policía Local y a los bomberos, ya que hay un trozo de mampostería en la pared que podrían desprenderse.

Los facultativos atienden a la herida en el lugar sin que por el momento haya más información.