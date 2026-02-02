Un desprendimiento de rocas obliga a cortar la N-232 entre Valdenoceda e Incinillas, en Burgos - SUB. GOBIERNO BURGOS

BURGOS 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un desprendimiento de rocas acaecido en el desfiladero de Los Hocinos la noche pasada ha obligado a cortar el tráfico entre los kilómetros 533,1 y 539,2 de la carretera N-232, entre las localidades de Valdenoceda e Incinillas, al Norte de la provincia de Burgos.

Este desprendimiento ha provocado daños notables en el firme, el muro de contención de la carretera y la propia explanación, de manera que no puede transitarse por ese punto. Se están evaluando los daños causados por el desprendimiento para estimar la duración de la afectación al tráfico, según informan fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Por ello, y en aras de garantizar la seguridad vial y la fluidez del tráfico en el entorno durante esta afección, se recomiendan los siguientes itinerarios alternativos: Acceso a Villarcayo y N-232 (Santander) desde Valdenoceda: N-232 (Valle de Valdivielso), N-629 a Trespaderne y Medina de Pomar, y CL-638 a Villarcayo; acceso a N-232 (Logroño) y CL-629 (Burgos) desde Incinillas: CL-629 a Villarcayo, CL-638 a Medina de Pomar, y N-629 a N-232 por Trespaderne y Oña, y acceso a N-232 (Santander) desde N-1 (La Bureba): N-232 a Oña, N-629 a Trespaderne y Medina de Pomar, CL-638 a Villarcayo y CL-629 (Intersección N- 232).