Un desprendimiento de tierra obliga a cortar la línea ferroviaria Ourense-Puebla de Sanabria durante tres días

ZAMORA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un desprendimiento de unos 200 metros de tierra sobre la vía convencional ha obligado a cortar la línea ferroviaria entre Ourense y Puebla de Sanabria (Zamora) durante al menos tres días, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

En concreto, desde las 13.30 horas de este viernes está cortada la circulación de Ourense a Puebla de Sanabria debido al desprendimiento de tierra, según información del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Adif con previsión de trabajos de tres días para recuperar la circulación en esta vía.

Se trata de un servicio regional únicamente de mercancías puesto que el tramo entre Ourense y Puebla de Sanabria se cerró a viajeros en 2013.