Desregulación y Avocyl estudian reducir la burocracia y mejorar la coordinación de registros en el sector vitivinícola

Imagen de archivo de la Junta de Castilla y León - JCYL

VALLADOLID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales y la Asociación de Vinos con Origen de Castilla y León (Avocyl) han mantenido una primera toma de contacto para estudiar vías de trabajo y colaboración con las que poder dar respuesta a las demandas trasladadas por la entidad en materia de simplificación administrativa y mejora de registros vitivinícolas.

El director general de Desregulación, Jesús Jiménez, se reunió con varios representantes de Avocyl, que constituye una de las principales organizaciones de representación conjunta del sector vitivinícola de calidad de la Comunidad.

En ella se integra a las denominaciones de origen Ribera del Duero, Rueda, Bierzo, Cigales, León, Arlanza, Tierra del Vino de Zamora y Arribes, así como a las figuras de calidad de Cebreros, Sierra de Salamanca, Valles de Benavente y Valtiendas.

Jiménez recibió de manos del director general de la D.O. Ribera del Duero, Miguel Sanz, y de su homólogo en la D.O. Rueda, Santiago Mora, las propuestas y necesidades que requiere el sector dentro del ámbito competencial de la Consejería de Desregulación, cuyo objetivo radica en reducir la carga burocrática que soportan bodegas, viticultores y consejos reguladores.

Entre ellas, Avocyl ha instado a trabajar y apostar por la simplificación documental entre administraciones y la mejora de la coordinación de registros, la cual redundará en evitar que la información que ya dispone una administración sea solicitada por otra, lo que genera una mayor carga burocrática, según ha detallado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Unas demandas que se enmarcan entre las líneas de actuación defendidas por el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, dado que la sociedad castellana y leonesa y, por ende, los sectores productivos demandan una administración "más eficaz, más cercana y menos burocrática".

Avocyl agrupa a 8.889 viticultores, 628 bodegas inscritas y 55.460 hectáreas de viñedo, lo que representa el 65,1% de toda la superficie vitícola de Castilla y León.

En 2025, sus figuras de calidad registraron 277 millones de kilos de uva vendimiados, sobre una producción total de aproximadamente 296 millones de kilos en Castilla y León.