Destapan una red dedicada a simular robos de coches de alta gama para cobrar el seguro en Valladolid

VALLADOLID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha destapado una red que se dedicaba a la compra de coches de alta gama para luego denunciarlos como sustraídos y cobrar el seguro en Valladolid a través de una operación que se ha saldado con la imputación de cuatro personas por delitos de estafa y simulación de delito y la investigación de otras dos por falsedad documental.

La investigación se inició en el mes de mayo de 2025, cuando una dotación de Policía Municipal en Valladolid localizó dos vehículos estacionados que les suscitaron sospechas.

Al comprobar su situación en las bases de datos policiales, resultó que ambos figuraban como sustraídos desde 2021 en Santander y uno de ellos tenía montadas placas de matrícula cuya numeración no se correspondía con el número de bastidor del vehículo.

Ambos vehículos eran turismos de gama alta y fueron trasladados a dependencias policiales. Al tener conocimiento de esta recuperación los agentes del Grupo de Robos de la Policía Nacional en Valladolid iniciaron una investigación para determinar la autoría del robo de los turismos.

Fruto de la investigación se determinó que tanto los propietarios de los vehículos sustraídos como otras dos personas más relacionadas con ellos llevaban a cabo un mismo modus operandi para adquirir turismos de alta gama en un concesionario de Málaga, en el que obtenían precios asequibles por estos coches, para posteriormente denunciarlos como sustraídos y así cobrar cuantiosas indemnizaciones a las compañías de seguros, han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Estos cuatro hombres son vecinos de distintas localidades de la provincia de Valladolid y para eludir la acción policial y dificultar las pesquisas para esclarecer los robos, se desplazaban a Santander donde denunciaban la falsa sustracción.

Los presuntos autores se deshacían de los vehículos, en algunos casos incluso llegaban a incendiarlos y en otros casos los llevaban a Valladolid, al objeto de falsificar las matrículas y alterar los cuenta kilómetros en un taller para darles salida mediante la venta o bien su utilización para otros fines delictivos.

Los investigadores de la Policía Nacional en Valladolid tomaron declaración en calidad de investigados por un posible delito de falsedad documental a dos responsables del taller de Valladolid, en cuya zona de aparcamiento habían sido localizados los dos turismos robados, ya que según la investigación policial todo apuntaba a que en esas instalaciones se podían haber instalado las placas de matrícula falsas.

Todas las gestiones policiales que se llevaron a cabo por parte de los agentes el Grupo de Robos de Valladolid se pusieron en conocimiento de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria, a la que se dio cuenta de la imputación de cuatro hombres como presuntos autores de delitos de estafa y simulación de delitos denunciados en Santander así como los dos investigados en Valladolid por falsedad documental.

La autoridad judicial competente fue informada de la investigación de la Policía Nacional en Valladolid, que se da por concluida.