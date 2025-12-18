Destinan 4,4 millones para mejoras de los centros de trabajo del sector primario en pequeños municipios

VALLADOLID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado hoy una inversión de 4.470.000 euros destinada a financiar actuaciones de mejora de las condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo del sector primario situados en los municipios de menos de 2.000 habitantes.

Esta medida responde al "compromiso" de la Junta con el ámbito rural y el sector primario, así como a la necesidad de adoptar medidas "que contribuyen a reducir la siniestralidad laboral del sector y la gravedad de los accidentes", ya que, entre enero y septiembre de este año, se registraron 1.471 accidentes en el sector agrario, con un índice de accidentes graves o mortales del 0,38 por 1.000, frente al 0,23 por 1.000 que se produce en el conjunto de sectores, detallan a través de un comunicado.

Los fondos serán canalizados por las diputaciones y el Consejo Comarcal del Bierzo mediante convocatorias públicas para subvencionar las actuaciones que en el ámbito de la seguridad y salud laboral realicen las empresas que desarrollen actividades en el sector agrario, incluyendo agricultura, ganadería, caza silvicultura explotación forestal, pesca, acuicultura y actividades relacionadas, siempre que los centros de trabajo estén ubicados en municipios de menos de 2.000 habitantes, apuntan desde la Junta.

Las actuaciones concretas que podrán financiarse y que impactarán de forma directa en la mejora de la seguridad de los trabajadores rurales son, entre otras, la adquisición o adaptación de maquinaria propia de la actividad, el acondicionamiento de naves de producción agropecuaria, mejora de los lugares de almacenamiento, o la mejora de los accesos a las instalaciones.

Las ayudas individuales a los destinarios finales podrán cubrir hasta el 85 por ciento de los gastos subvencionables y alcanzar los 30.000 euros por empresa. Los proyectos deberán ejecutarse en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de septiembre de 2028.