Detectan a cinco empleados sin autorización de trabajo en dos empresas de Miranda de Ebro (Burgos)

BURGOS 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional destinados en Miranda de Ebro, en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Burgos, han llevado a cabo recientemente dos inspecciones encaminadas a luchar contra la inmigración irregular, la explotación laboral y el fraude a la Seguridad Social en las que han hallado a cinco trabajadores sin autorización.

Este tipo de servicios vienen desarrollándose de forma ordinaria dentro del convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y el Organismo Autónomo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, señalan desde la Comisaría Provincial a través de un comunicado.

En sendas empresas, los agentes procedieron a identificar a un total de nueve personas, entre trabajadores y responsables de los respectivos negocios, de las que cinco carecían de la preceptiva autorización administrativa para trabajar, y en consecuencia, no figuraban dados de alta en la Seguridad Social.

Respecto de los trabajadores, se les incoa un expediente sancionador en virtud de la vigente Ley de Extranjería. En cuanto a los empresarios afectados, se enfrentan a posibles sanciones de multa que parten de 10.000 euros de cuantía por cada uno de los trabajadores empleados sin contrato.

Por otra parte, en un operativo de control en un prostíbulo desarrollado la semana pasada, efectivos de la Policía Nacional de Miranda de Ebro identificaron a un total de 24 personas, resultando sancionadas tres ciudadanas extranjeras en situación de estancia irregular. Una de ellas fue detenida, iniciándose el procedimiento para su expulsión administrativa de España.