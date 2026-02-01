Detenida tras agredir a un compañero de piso y robarle las gafas y las llaves en Valladolid

Archivo - Sucesos.- Identificada por delitos de hurto y estafa a través del método de 'La siembra' en aparcamientos de Valladolid - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a una mujer como presunta autora de un delito de robo con violencia tras haber agredido a un compañero de piso al que propinó varias patadas en el tórax para después robarle las gafas y las llaves en una vivienda de una céntrica calle de la capital.

La detención tuvo lugar el pasado 30 de enero, cuando una patrulla fue comisionada para dirigirse a un inmueble de una céntrica calle de la capital, donde al parecer había un conflicto con una inquilina, han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

A su llegada, los agentes se entrevistaron en la vía publica con la requirente del servicio, una mujer agente de una inmobiliaria, que relató cómo había acudido al inmueble, del cual gestiona el arrendamiento por habitaciones, puesto que una inquilina tenía que abandonar el mismo por impago, lo que ya le había sido comunicado y que se trataba de una persona problemática que había protagonizado conflictos de convivencia anteriormente.

Cuando los agentes subieron al domicilio les abrió una mujer atemorizada que les indicó que pasaran hasta el fondo del pasillo, donde había un hombre postrado en el suelo con dolor en el costado izquierdo.

La mujer y el hombre, que tenían alquiladas habitaciones, relataron a los agentes cómo se había producido una discusión con la otra inquilina que tenía que abandonar el domicilio por motivo del impago del alquiler.

Esta mujer había propinado un fuerte golpe al hombre por la espalda lo que provocó que cayera al suelo en el pasillo y la había emprendido a patadas con el costado izquierdo del varón, para después arrebatarle unas llaves y las gafas que portaba, para posteriormente abandonar el inmueble.

Cuando se encontraban allí los agentes, volvió al domicilio la presunta autora que negó los hechos ante los actuantes. Cuando esta mujer accedió a mostrar la habitación donde residía a los policías, estos localizaron en su interior las gafas robadas al hombre, así como una tablet propiedad del varón que había denunciado en dependencias de la Policía Nacional como sustraída el pasado día 27 de enero.

En vista de todo lo ocurrido, los agentes procedieron a la detención de la mujer como presunta autora de un delito de robo con violencia e intimidación y a su traslado a comisaría, mientras que el varón fue trasladado por una ambulancia al Hospital Clínico Universitario para ser asistido de los golpes en el costado.

La detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial que decretó su libertad.