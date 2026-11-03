Una detenida en Astorga (León) por lesiones graves tras discutir con otra en un local y en un centro de salud

Una joven ha sido detenida en Astorga (León) por lesiones graves tras discutir con otra en un local y posteriormente en un centro de salud. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer de 22 años en Astorga (León) por agresión y lesiones graves, tras participar el pasado día 24 de octubre en una discusión y posterior agresión contra otra joven en un establecimiento de restauración que posteriormente se repitió en el centro de salud, donde ambas habían sido trasladadas para ser asistidas.

En el centro de salud tuvieron que intervenir efectivos de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana para evitar nuevas agresiones, ya que se juntaron y enfrentaron varias personas afines a cada una de las agresoras, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

La intervención policial concluyó con la detención de una joven de 22 años por agresión a la que se imputa un delito grave de lesiones, ya que la víctima había sufrido importantes daños en el rostro.

Para determinar la responsabilidad de los implicados se practicaron siete declaraciones, además de las denuncias cruzadas entre las agresoras y la visualización de vídeos y grabaciones del establecimiento comercial.

Todas las diligencias se plasmaron en el atestado policial, que se ha elevado a la Autoridad Judicial, mientras continúan las gestiones e investigaciones para determinar la responsabilidad de otras personas implicadas.