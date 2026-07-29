Detenida en Fabero por uso fraudulento de la tarjeta de una usuaria de una residencia a la que visitaba

Imagen de la mujer detenida por el uso fraudulento de una tarjeta de débito - GUARDIA CIVIL

LEÓN 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha sido detenida por agentes de la Guardia Civil en Fabero (León) como presunta autora de un delito de estafa cometido mediante la utilización fraudulenta de una tarjeta bancaria propiedad de una mujer vulnerable de 76 años usuaria de una residencia de la zona.

La investigación se inició tras tener conocimiento de cargos sospechosos en la tarjeta de débito de la mujer de 76 años que, según ha explicado la Guardia Civil, coincidían con las visitas de otra mujer a la residencia.

Como resultado de las "numerosas" gestiones, indagaciones y recopilación y análisis de informaciones bancarias, se pudo comprobar que la persona que realizaba las visitas había realizado diferentes compras con la tarjeta bancaria de la víctima en distintos comercios de la comarca del Bierzo sin la autorización de la titular de la tarjeta. El supuesto fraude ascendió a 25.000 euros.

Como consecuencia de estos hechos, se procedió a la detención de una mujer de 54 años como presunta autora de un delito de estafa bancaria, siendo puestas a disposición Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ponferrada Plaza nº 2, tanto la detenida como las diligencias instruidas.

La Guardia Civil ha explicado que la forma de actuar consiste en que una persona se gana la confianza de otra y consigue datos bancarios de una tarjeta de débito para realizar compras de forma fraudulenta para lo que se aprovecha de la vulnerabilidad de la víctima tanto por su edad como por sus problemas de movilidad.