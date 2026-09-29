Una detenida por un incendio intencionado en una vivienda de Cacabelos (León) que quedó totalmente destruida

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 71 años como presunta autora de un delito de incendio intencionado en una vivienda de Cacabelos (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 71 años como presunta autora de un delito de incendio intencionado en una vivienda de Cacabelos (León) que quedó totalmente destruida.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de septiembre, cuando se declaró un incendio en un inmueble. La vivienda quedó totalmente destruida como consecuencia de las llamas, mientras que otros dos inmuebles colindantes sufrieron daños de consideración.

La investigación fue desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ponferrada, en el marco de la Operación 'Lumecima', con el apoyo del Equipo de Investigación de Incendios (ESIN) de la XII Zona de Castilla y León, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Las pesquisas permitieron determinar que el incendio había sido provocado intencionadamente. Durante la inspección del lugar se localizó una botella que contenía restos de una sustancia acelerante en la zona donde se habría iniciado el fuego. Además, un testigo manifestó haber observado a una persona abandonar apresuradamente el lugar de los hechos, según las mismas fuentes.

La investigación permitió determinar la supuesta autoría del hecho delictivo y, una vez finalizadas las principales diligencias, la Guardia Civil procedió en el día de ayer a la detención de la presunta autora de los hechos.

La detenida, con las diligencias instruidas, fue puesta a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ponferrada Plaza número 2.