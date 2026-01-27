Detenida por intentar introducir más de 200 gramos de hachís en la cárcel de Dueñas (Palencia)

Imagen de los envoltorios que la detenida pretendía introducir en la cárcel de Dueñas (Palencia). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

PALENCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil han detenido a este lunes, 26 de enero, a una mujer de 23 años que intentó introducir cuatro envoltorios con 211 gramos de hachís en el Centro Penitenciario de La Moraleja, ubicado en Dueñas (Palencia).

En concreto, los agentes detuvieron a la mujer, de nacionalidad dominicana, por un supuesto delito contra la salud pública, concretamente por tráfico de drogas, han informado a Europa Press fuentes del Instituto armado.

La detenida se desplazó hasta el Centro Penitenciario de La Moraleja con motivo de una visita a su pareja y pretendía aprovechar dicha ocasión para introducir cuatro envoltorios con hachís, que arrojaron un peso final de 211 gramos.

Estos efectos fueron localizados en un control previo a la entrada del Centro Penitenciario, donde se trabajó de forma conjunta con funcionarios de Instituciones Penitenciarias y se contó además con el apoyo de un perro especializado en la detección de sustancias estupefacientes, que señaló a esta persona como posible portadora.