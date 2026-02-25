Detenida una pareja en Arroyo que ocultaba en su coche más de 20 gramos de hachís y speed - AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID), 25 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Local de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) han detenido a una pareja en posesión de más de 20 gramos de estupefacientes durante un control preventivo, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

La detención se produjo durante la noche de este martes, cuando los funcionarios sorprendieron a dicha pareja durante un control conjunto con la Guardia Civil. La pareja mostró una actitud esquiva, lo que despertó las sospechas de los policías, que registraron el vehículo y localizaron más de 20 gramos de hachís y speed.

La droga, predispuesta en dosis para la venta al menudeo, estaba escondida en diversas partes del vehículo, junto a 500 euros en moneda fraccionaria y otros efectos supuestamente vinculados con el tráfico de estupefacientes.

Además, el conductor arrestado dio positivo en el narcotest a dos sustancias (hachís y anfetamina) y su acompañante fue denunciada también por no llevar puesto el cinturón de seguridad al entrar en el control.