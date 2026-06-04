Detenida una pareja en Ávila, con orden de alejamiento, tras agredir y azuzar un perro contra un joven

Patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

ÁVILA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha puesto a disposición judicial en Ávila a una pareja, con orden de alejamiento del hombre sobre la mujer, tras agredir y azuzar a un perro contra un joven.

Los hechos se produjeron el pasado 2 de junio cuando la sala del 091 recibió una llamada en la que se alertaba de que un joven había accedido al interior de un centro educativo persiguiendo a otra persona, a la que estaba agrediendo.

Un agente de paisano logró interceptar en las inmediaciones al presunto autor de la agresión cuando huía, quien mostró una actitud extremadamente agresiva, llegando a forcejear violentamente con el funcionario policial cuando éste trataba de identificarle, informan desde la Comisaría Provincial a través de un comunicado.

De inmediato, el agente recibió el apoyo de una dotación uniformada, siendo finalmente reducido y detenido. Durante la intervención, el arrestado ofreció una fuerte resistencia a la actuación policial, resultando varios agentes heridos de carácter leve.

El detenido se encontraba acompañado por una mujer que portaba un perro de raza potencialmente peligrosa. Cuando los agentes procedían a su identificación y encontrándose la víctima en las proximidades, la mujer incitó presuntamente al animal para que le atacara, llegando éste a morder a la víctima y causarle lesiones en una mano. Ante estos hechos, los agentes procedieron igualmente a la detención de la mujer.

Del animal se hizo cargo la Patrulla Verde de la Policía Local de Ávila, que realizó las gestiones oportunas para su custodia y control. Finalmente, los agentes comprobaron que sobre el principal detenido pesaba una medida judicial de prohibición de aproximación y comunicación respecto de la mujer que le acompañaba, incurriendo presuntamente en un delito de quebrantamiento de medida cautelar.

Los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales y posteriormente puestos a disposición de la Autoridad Judicial.