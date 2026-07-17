Detenida una pareja por hurtar embutidos y quesos valorados en casi 500 euros en varios comercios de Salamanca

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SALAMANCA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Salamanca a un hombre y una mujer como presuntos autores de un delito de hurto tras sustraer productos de varios establecimientos de alimentación de la ciudad por un valor de 493 euros.

Los hechos se produjeron el pasado miércoles 15 de julio cuando agentes que realizaban labores de prevención de la delincuencia observaron a una pareja que, al percatarse de la presencia del vehículo policial, cambió el sentido de la marcha con la aparente intención de eludir a los agentes.

Tras interceptarlos e identificarlos, los policías comprobaron que portaban varias bolsas con numerosos blísteres de embutidos y cuñas de queso, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Al ser preguntados por la procedencia de los productos, ambos ofrecieron versiones contradictorias y no pudieron presentar justificantes de compra.

Posteriormente, la mujer reconoció haber sustraído los artículos ese mismo día y responsables de varios establecimientos comerciales identificaron parte de los productos como de su propiedad.

Una vez verificado que el valor de los efectos sustraídos ascendía a 493 euros, los agentes procedieron a la detención de ambos como presuntos autores de un delito contra el patrimonio.

Asimismo, los funcionarios comprobaron que sobre el varón pesaban tres órdenes de detención en vigor dictadas por distintos juzgados de Salamanca por hechos de la misma naturaleza, a los que se comunicó su arresto.

Tras la práctica de las diligencias policiales, los dos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.