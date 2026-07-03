Detenida una pareja por incendiar cinco coches, un taller mecánico y una vivienda en Valdelafuente (León)

Incendio por el que han sido detenidas dos personas en León. - GUARDIA CIVIL

LEÓN 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas, un varón y una mujer, de 35 y 28 años, respectivamente, por dos presuntos delitos de incendio doloso y daños, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Los detenidos, posiblemente guiados por desavenencias con el propietario del local, incendiaron presuntamente de madrugada cinco vehículos que permanecían estacionados en el exterior de un taller mecánico para ser reparados. Las llamas se extendieron al propio taller, así como a una vivienda anexa, hasta que el fuego pudo ser extinguido por efectivos de Bomberos del Ayuntamiento de León.

El Equipo de Policía Judicial de Armunia inició las investigaciones en el marco de la 'Operación Rucor', encaminadas al esclarecimiento del hecho y a la identificación de los responsables y cuya explotación dio como resultado la detención de los supuestos autores.

Tanto las diligencias practicadas como los detenidos serán puestos a disposición judicial ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de León en funciones de Guardia.