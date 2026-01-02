Detenida una pareja en Valladolid por asaltar y robar a un sintecho que les reconoció días después

Archivo - Motocicletas de Policía Nacional en Valladolid. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Valladolid a una pareja que presuntamente asaltó y robó a una persona sintecho que les reconoció días después, lo que permitió su arresto.

Los hechos se produjeron el día 26 de diciembre, cuando la víctima, un hombre en situación vulnerable que carece de domicilio y duerme en la calle, fue asaltada sorpresivamente cerca de donde pernocta habitualmente, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Así, un individuo le inmovilizó y le agarrró por detrás a la par que le retorcía el brazo izquierdo mientras que una mujer registraba sus bolsillos, arrebatándole del interior un teléfono móvil junto a su cargador y 250 euros en efectivo que llevaba.

Ambos se marcharon del lugar sin que la víctima pudiera seguirles, debido a una fuerte cojera que padece. Tras los hechos, el hombre presentó la correspondiente denuncia por el robo cometido en dependencias policiales.

Posteriormente, a última hora de la tarde del día 29 de diciembre, una patrulla de agentes de Policía Nacional a bordo de dos motocicletas rotuladas que patrullaban por las inmediaciones de la Cúpula del Milenio fueron requeridos por la víctima, quien señaló a los dos presuntos autores del robo cometido días atrás, que se encontraban a escasos metros.

Los dos agentes procedieron a la identificación del hombre y la mujer, cuando la víctima les relató el robo padecido y les referenció la denuncia interpuesta, tras reconocer al hombre y a la mujer sin ningún género de dudas como los autores del robo.

Los agentes procedieron a la detención de las dos personas como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación. Los dos detenidos han permanecido bajo custodia en dependencias policiales hasta ser puestos a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.