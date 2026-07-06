Detenida en Segovia por estafar 6.000 euros mediante un falso curso de formación sanitaria

Momento De La Conducción De La Detenida A Dependencias De La Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL SEGOVIA

SEGOVIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Segovia ha detenido en Sevilla a una mujer que estafó a una segoviana la cantidad de 6.000 euros al ofrecer un falso curso de formación sanitaria, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

El Equipo de Investigación Tecnológica EDITE y el Equipo Arroba de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Segovia han cerrado la Operación Navafake con la detención de una mujer en la provincia de Sevilla, como presunta autora de un delito de estafa cometido mediante la oferta fraudulenta de un curso de formación sanitaria.

La investigación se inició tras la denuncia presentada en la provincia segoviana por la víctima, quien manifestó haber sido contactada a través de una aplicación de mensajería por una persona que decía actuar como intermediaria para la incorporación a un curso de especialización en el manejo de equipos médicos utilizados en quirófanos.

Según la información facilitada, la realización del curso permitiría acceder posteriormente a un puesto de trabajo con condiciones laborales especialmente atractivas.

Para formalizar la inscripción, los autores solicitaron a la víctima la realización de diversos pagos, efectuando una transferencia bancaria por importe de 3.000 euros, además de tres pagos adicionales mediante Bizum de 1.000 euros cada uno, ascendiendo el perjuicio económico total a 6.000 euros.

Durante meses, la víctima recibió continuas explicaciones sobre los supuestos retrasos en el inicio del curso, alegando diferentes incidencias organizativas que fueron aplazando su celebración. Transcurrido cerca de un año sin que la formación llegara a impartirse, comprobó que había sido víctima de una estafa y presentó la correspondiente denuncia.

Las gestiones policiales permitieron identificar las líneas telefónicas utilizadas para contactar con la víctima y relacionarlas con la misma persona que figuraba como titular de la cuenta bancaria receptora del dinero.

Los investigadores comprobaron que la cuenta utilizada para recibir la transferencia coincidía con la vinculada al servicio Bizum empleado para los restantes pagos, permitiendo acreditar que todos los ingresos efectuados por la víctima fueron dirigidos a la misma infraestructura financiera y se pudo identificar a la presunta responsable de los hechos.

Como resultado del operativo, el pasado mes de mayo, agentes de la Guardia Civil de Segovia detuvieron a una mujer en la provincia de Sevilla como presunta autora de un delito de estafa.

La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones ante ofertas de empleo o cursos de formación que requieran pagos anticipados para garantizar una plaza o acceder a un supuesto proceso de selección.

Antes de efectuar cualquier ingreso económico es recomendable verificar la existencia real de la empresa u organización que oferta el curso, desconfiar de las solicitudes de pago urgente y confirmar siempre la autenticidad de la oferta a través de canales oficiales. Asimismo, se recomienda conservar todas las conversaciones, justificantes de pago y comunicaciones mantenidas, ya que pueden resultar fundamentales para el desarrollo de la investigación policial.