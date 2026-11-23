Bata de la detenida en Valladolid por hacerse pasar por asistenta a domilico para robar dinero y joyas a personas mayores en Sevilla. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a una mujer que se hacía pasar por asistenta a domicilio para sustraer dinero y joyas a personas de avanzada edad en la ciudad de Sevilla.

La detención se ha realizado por hasta cinco delitos de hurto y se enmarca en la operación 'Jano', que se inició tras tener conocimiento de la comisión de varios hechos en los que se repetía el mismo patrón.

La presunta autora se acercaba a personas de edad avanzada en vía pública, se hacía pasar por trabajadora de un servicio de ayuda y atención domiciliaria y se ofrecía a acompañarlas hasta su domicilio.

Una vez en el interior, con la confianza generada, aprovechaba descuidos de sus víctimas para sustraer dinero en efectivo y diversas joyas, tras lo que abandonaba el lugar de forma inmediata, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Las pesquisas policiales determinaron que la investigada actuaba de forma itinerante. Su método consistía en permanecer durante un periodo de tiempo en una misma ciudad, en la llevaba a cabo estos hurtos para, posteriormente, abandonar la localidad y desplazarse a otra diferente.

Tras lograr su identificación y comprobar que ya había abandonado Sevilla, se difundió la información necesaria para facilitar su localización en el resto del territorio nacional.

Así, a principios del mes de noviembre, una dotación de agentes de paisano de la Policía Nacional a bordo de un vehículo camuflado, que participaba en el dispositivo especial establecido contra hurtos amorosos en Castilla y León, detectó un vehículo con varios ocupantes y sospechó al reunir estos las características de los grupos delictivos que se dedican a cometer tales delitos.

Una vez identificados, se pudo comprobar que una de las ocupantes era la presunta autora encartada en las mencionadas diligencias y, además, se localizó entre sus pertenencias una bata blanca similar a la que había utilizado en los hurtos de Sevilla.

De esta manera, se procedió a su inmediata detención, así como de uno de los varones que la acompañaba, sobre el que pesaba orden al respecto emitida por un Juzgado de Navarra.