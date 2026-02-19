Detenida en Valladolid una mujer por robar joyas en una casa donde trabajaba como empleada del hogar

Archivo - Sucesos.- Identifican al autor de los rayones en un coche en Valladolid por su sistema de videovigilancia - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a una mujer como presunta autora de un delito de hurto de joyas en una vivienda donde trabajaba como empleada del hogar, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

La víctima de los hurtos, de 92 años y que vivía sola, tenía a la ahora detenida contratada como empleada y se personó en la Comisaría de Policía Nacional de Parquesol para denunciar la sustracción de numerosas joyas de su domicilio, sin que hubiera síntomas de haber sido forzada la puerta ni el interior revuelto.

Los investigadores del Grupo de Hurtos se pusieron tras la pista de la persona que había cometido los hurtos, hasta determinar que una mujer que trabajaba como empleada del hogar en dicho domicilio dos horas al día había aprovechado diferentes episodios en los que la nonagenaria había estado ingresada por motivos médicos para hacerse con el botín.

Igualmente, los policías siguieron la pista de las joyas sustraídas, que habían sido vendidas. Todas las ventas habían sido efectuadas a favor de la empleada del hogar. El valor de las joyas sustraídas alcanzaba aproximadamente los 5.300 euros.

Finalmente, los agentes de Policía Nacional procedieron a la detención la sospechosa en la mañana de este pasado lunes como presunta autora de un delito de hurto. Gran parte de las joyas han sido recuperadas y devueltas a su legítima propietaria.

La detenida, que carecía de antecedentes, fue oída en declaración en dependencias policiales en presencia de su abogado y quedó en libertad, con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerida para ello. El atestado policial se ha puesto en conocimiento de la autoridad judicial competente