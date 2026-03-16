Detenida en Valladolid una pareja por agredirse mutuamente en la calle

Archivo - Un vehículo de la Policía Municipal de Valladolid. - POLICÍA MUNICIPAL DE VALLADÍA OLID - Archivo

VALLADOLID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Municipal de Valladolid han detenido a un hombre y una mujer por agredirse mutuamente tras mantener una discusión en plena calle en el barrio vallisoletano de Rondilla.

Los hechos se produjeron sobre las 0.30 horas de este sábado, 14 de marzo, cuando una llamada avisó a la Policía de que una pareja mantenía una discusión en la calle.

Al llegar al lugar, los agentes observaron a una mujer sentada en un bordillo y a un varón de pie y un coche parado, por lo que se entrevistaron por separado con ellos para averiguar lo sucedido.

La mujer explicó que discutieron durante una hora en el interior del vehículo que se encontraba parado en el lugar y que, mientras ella tenía intención de solucionar la situación, pero el varón quería marcharse del lugar y, finalmente, se bajó del coche, la agarró del pelo, la sacó del vehículo y la tiró al suelo. Además, la mujer reconoció que había agredido en la cabeza y el cuello al hombre y que había golpeado el coche.

Por su parte, el individuo manifestó que él se había bajado del coche y se había sentado fuera del mismo y ella fue la que se dirigió a él y le golpeó, por lo que había avisado a la Policía.

Ante esta situación, los agentes procedieron a la detención del hombre y la mujer, de 45 y 36 años, respectivamente, por malos tratos en el ámbito familiar.