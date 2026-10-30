Detenida en Valladolid tras ser sorprendida en un intercambio de sustancias estupefacientes

Detención de una mujer - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a una mujer como presunta autora de un delito contra la salud pública tras intervenir en un intercambio de sustancias estupefacientes en el barrio de Las Delicias. La arrestada cuenta con 14 antecedentes policiales.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Castilla y León, la actuación ha tenido lugar el pasado 27 de octubre durante las labores de prevención del tráfico de drogas desarrolladas por agentes de paisano.

En el marco de este dispositivo, los policías han detectado un posible pase de droga e han intervenido una sustancia pulverulenta de color blanco en poder de uno de los implicados.

El comprador ha manifestado a los agentes que acababa de adquirir la sustancia por 25 euros y que se trataba de cocaína. Posteriormente, en dependencias policiales, la sustancia ha sido sometida a una prueba de drogo-test, que ha dado resultado positivo en cocaína.

Tras finalizar las diligencias policiales, la detenida ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial competente, que ha acordado su puesta en libertad.