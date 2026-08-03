Detenidas cinco personas en Valladolid por una discusión y agresión entre vecinos

Agente de la Policía Nacional. - SUB GBENO EN VALLADOLID.

VALLADOLID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Valladolid han detenido a cinco personas tras un altercado ocurrido en una nave de un polígono industrial de la capital, donde se produjo una agresión entre vecinos y un allanamiento de morada.

A consecuencia del altercado resultaron detenidos un varón por los delitos de amenazas y lesiones, un hombre y una mujer por amenazas y allanamiento de morada y dos personas más por amenazas.

La Sala CIMACC 091 avisó a varias dotaciones policiales para que acudieran a una calle de un polígono de Valladolid, ya que una mujer alertó de que sus vecinos estaban intentando entrar en su domicilio con intención de agredirles.

Asimismo, se recibió un aviso de que varios individuos se estaban agrediendo en la vía pública.

Cuando los agentes llegaron al lugar comprobaron que la trasera de un recinto estaba abierta, dando acceso a una explanada donde dos grupos diferenciados se estaban acometiendo violentamente.

Los policías tuvieron que separar físicamente a ambos grupos, ya que inicialmente hicieron caso omiso a las órdenes de cesar en su actitud.

La persona que había avisado a los agentes, les comentó que instantes antes había recriminado a varios vecinos ya que la parte trasera del recinto comunitario permanecía abierta, lo que originó una discusión.

Según su testimonio, la pareja de uno de los inquilinos la insultó y la amenazó de muerte con expresiones como "te voy a cortar el cuello" además de que junto a otros hombres la persiguió hasta su domicilio.

Una vez allí, dicha persona habría golpeado la puerta con un ladrillo y accedido al interior por la fuerza, donde continuaron las amenazas de muerte ya que les decían: "Os vamos a matar", además de que lanzaron de botellas de vidrio y cubos de agua contra ella y su compañero. La mujer presentó lesiones leves en manos y brazos.

Por su parte, el compañero de la mujer explicó a los agentes0 que se encontraba dentro del domicilio cuando los vecinos irrumpieron violentamente y varias personas le agredieron con palos y botellas. Asimismo, reconoció que cogió un cuchillo pequeño para intimidar y detener la agresión, "sin intención de causar daño".

El hombre presentaba cortes y contusiones en varias zonas del cuerpo.

Los agentes intervinieron un bate de madera de 54 cm y una defensa negra localizada en el suelo.

Los agentes detuvieron y trasladaron a dependencias policiales al compañero de la mujer que alertó a la Policía, detenido por un delito de amenazas y otro de lesiones; a la pareja de vecinos detenidos por amenazas y allanamiento de morada y a otros dos varones detenidos por amenazas al no haber accedido al interior del domicilio.

La mujer fue puesta en libertad tras finalizar el atestado mientras que los cuatro varones fueron puestos a disposición judicial, que ha decretado su libertad