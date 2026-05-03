Detenidas cuatro mujeres por hurtar efectos por valor de unos 1.000 euros en centros comerciales de Valladolid

Archivo - Sucesos.- Detenidas cuatro mujeres por hurto en diferentes centros comerciales de Valladolid - POLICÍA NACIONAL DE VALLADOLID. - Archivo

VALLADOLID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Valladolid han detenido a cuatro mujeres como presuntas autoras de diferentes delitos de hurto en centros comerciales de la ciudad, de los que sustrajeron efectos por valor de unos 1.000 euros.

Las tres primeras detenciones se efectuaron en la noche del jueves 30, en torno a las 22.00 horas, cuando los funcionarios policiales recibieron un aviso de la Sala CIMACC 091, que informaba de que el personal de seguridad de un centro comercial mantenía retenidas a dos mujeres implicadas en un presunto hurto en una de las tiendas.

Una vez en el lugar, un indicativo policial se entrevistó con la encargada del establecimiento, quien relató que tres mujeres con un carrito de bebé habían accedido al local y, tras deambular por el interior, comenzaron a introducir artículos en el carrito.

La responsable mostró a los agentes las grabaciones del circuito cerrado de videovigilancia, donde se apreciaba "claramente" cómo las mujeres abandonaban el lugar sin abonar los efectos valorados en 490 euros, según ha señalado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Simultáneamente, otra dotación policial se entrevistó con los vigilantes de seguridad, quienes explicaron que, tras recibir el aviso de la encargada, localizaron a las tres mujeres en los pasillos del centro comercial, pero ellas abandonaron el carrito y emprendieron la huida hacia el exterior, sin que pudieran ser interceptadas en ese momento.

Poco tiempo después, mientras los vigilantes revisaban el interior del carrito, dos de las mujeres regresaron y fueron retenidas de inmediato hasta la llegada de los agentes.

Durante el traslado del carrito a las dependencias de seguridad, un ciudadano informó a los agentes de que había visto instantes antes a la mujer que lo portaba y que esta se encontraba sentada en la terraza de un bar situado en el exterior del centro comercial.

Los agentes se desplazaron a ese lugar y localizaron a dos mujeres, una de ellas reconocida "sin género de dudas" como la tercera implicada tras el visionado de las imágenes, y a la que acompañaba otra mujer conocida por los actuantes por intervenciones anteriores.

Antes del aviso que motivó esta intervención, se había difundido a través de la malla operativa de la Policía Nacional un comunicado sobre un hurto cometido esa misma tarde en otro centro comercial, donde cuatro mujeres habían sustraído zapatillas deportivas, introducidas en el carrito de bebé, tras lo que abandonaron el lugar en un vehículo.

Ante esta coincidencia, los agentes solicitaron a la tercera mujer que indicara dónde había estacionado su vehículo y, de manera voluntaria, condujo a los agentes hasta él, donde se localizaron tres pares de zapatillas en sus cajas, una cuarta caja con una sola zapatilla y cuatro sets de mini maquillaje, hechos por los cuales los agentes procedieron a detener a las tres mujeres como presuntas autoras de un delito de hurto.

Ese mismo día, a primera hora de la mañana, la Policía Nacional detuvo a otra mujer por un delito de hurto cometido el pasado 9 de abril en otro establecimiento del mismo centro comercial, donde había sustraído cinco fragancias valoradas en 434,75 euros.

Las cuatro mujeres han sido puestas en libertad tras pasar a disposición de la autoridad judicial competente.