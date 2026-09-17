Detenidas dos mujeres en Salamanca por realizar 4 pagos con una tarjeta bancaria robada en la cola del autobús

SALAMANCA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos mujeres en Salamanca como presuntas autoras de un delito de estafa, tras utilizar una tarjeta bancaria ajena, robada a su dueña en la cola del autobús, y con la que realizaron hasta cuatro pagos no autorizados.

La investigación se ha iniciado a raíz de la denuncia presentada por una mujer que aseguró a la Policía que, mientras se encontraba haciendo cola en una parada de autobús, una persona se aproximó a ella y la rozó, sin darle mayor importancia en ese momento.

Posteriormente, al salir de trabajar, comprobó a través de su teléfono móvil que se habían realizado varios movimientos bancarios que no reconocía, como han apuntado desde la Comisaría Provincial de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

La víctima manifestó que llevaba el bolso abierto y que en su interior tenía su tarjeta bancaria, por lo que sospechó que la persona que se había aproximado a ella en la parada podría habérsela sustraído.

Tras acudir a su entidad bancaria, pudo comprobar que se habían realizado cuatro operaciones no autorizadas mediante tecnología contactless en distintos establecimientos, así como otros intentos posteriores que no llegaron a efectuarse después de que procediera al bloqueo de la tarjeta.

Las gestiones realizadas por los agentes han permitido identificar a las dos presuntas autoras de los hechos y proceder posteriormente a su localización y detención como presuntas autoras de un delito de estafa. Una vez finalizados los trámites documentales, las detenidas han sido puestas a disposición de la Autoridad judicial, a la que se ha dado cuenta de los hechos acaecidos.