Detenidas dos mujeres en Valladolid por gastar 1.127 euros con una tarjeta bancaria extraviada por su dueño. - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

VALLADOLID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a dos mujeres jóvenes como presuntas autoras de un delito de estafa tras realizar compras por un importe total de 1.127,99 euros con una tarjeta bancaria ajena que su propietario había extraviado, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos se iniciaron el pasado 22 de noviembre, cuando un vecino de la capital vallisoletana abonó unas consumiciones en un local de la Plaza Circular y posteriormente echó en falta su cartera, en cuyo interior guardaba su documentación personal y la citada tarjeta.

Más tarde, la víctima recibió una notificación a través de mensajería móvil que alertaba de varios cargos efectuados sin su conocimiento, por lo que presentó inmediatamente una denuncia en dependencias policiales.

Las gestiones de investigación realizadas por el grupo competente permitieron determinar que las sospechosas habían efectuado hasta cuatro compras en diferentes establecimientos de un centro comercial de Valladolid, entre las que figura la adquisición de un teléfono móvil de gama alta.

Una vez identificadas, ambas mujeres fueron arrestadas en la mañana de este pasado lunes y, tras prestar declaración en comisaría, quedaron en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridas, a cuya disposición han pasado las diligencias instruidas