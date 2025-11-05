Detenidas dos personas por ocupar una vivienda en El Herradón de Pinares (Ávila)

ÁVILA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre y una mujer como presuntos autores de un delito de usurpación en una vivienda situada en la localidad de El Herradón de Pinares, en la provincia de Ávila, tras la denuncia de su propietario, quien manifestó que su casa había sido ocupada sin su autorización.

Los hechos se produjeron el pasado 29 de octubre, según ha informado este miércoles la Delegación de Gobierno de Castilla y León en un comunicado de prensa recogido por Europa Press.

En dicha fecha, la mujer detenida, que se cumplía una pena de localización permanente decretada por la autoridad judicial, contactó con la Guardia Civil para comunicar el lugar donde iba a encontrarse durante el cumplimiento de la medida, es decir, en la vivienda objeto de la denuncia.

Tras diversas gestiones para localizar a los titulares del inmueble sin éxito, y tras la personificación de varios vecinos en el Ayuntamiento de la localidad para expresar su malestar por la situación, se logró contactar con los propietarios, que pusieron la correspondiente denuncia.

Con la orden judicial pertinente, los agentes acudieron a desalojar la vivienda y al no encontrar en ella a sus ocupantes establecieron un punto de verificación en la conocida como zona de los semáforos de La Cañada, donde los localizaron.

Ambos pasaron a disposición judicial en la tarde del mismo día y la Guardia Civil mantuvo la custodia del inmueble hasta la llegada del propietario.