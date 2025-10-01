Detenidas en Valladolid una mujer y sus dos hijas, una de ellas menor, que se dedicaban al hurto de perfumes

VALLADOLID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional han detenido en Valladolid a una madre y sus dos hijas, una de ellas menor de edad, que se dedicaban al hurto de perfumes, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

La intervención policial se produjo a mediodía de este pasado lunes cuando la responsable de una céntrica perfumeria de la capital daba aviso, mediante llamada telefónica a la sala CIMACC 091, de que en su establecimiento había tres mujeres que la semana anterior habrían hurtado varios productos.

Rápidamente, al lugar se desplazaron varias dotaciones policiales, que se encontraban patrullando las inmediaciones en previsión de la comisión de delitos. Dos agentes de Policía Nacional de paisano se entrevistaron con la requirente del servicio y ésta les manifestó que momentos antes se habían marchado del establecimiento tres mujeres, las cuales habían hurtado la semana anterior perfumes por un valor de 651,60 euros.

La encargada las había reconocido sin ningún género de dudas, dado que habían sido grabadas por las cámaras de seguridad cuando cometieron el primer hurto. Asimismo, enseñó a los agentes las grabaciones de ese mismo momento en las que se apreciaba cómo tambien habían hurtado perfumes, esta vez por un valor de 197,90 euros.

Los agentes facilitaron la descripción de las tres mujeres al resto de indicativos que habían llegado a las inmediaciones, siendo localizadas y retenidas por un indicativo uniformado de la Policía Nacional en una calle muy próxima.

Una vez que se comprobó que las tres mujeres retenidas eran las mismas de la perfumería, se procedió a la detención de dos de ellas como presuntas autoras de dos delitos de hurto mientras que la tercera, que era la hija menor de una de ellas y hermana de la otra, quedaba a cargo de una amiga de la madre.

Se da la circunstancia de que los agentes apreciaron en el visionado de grabaciones cómo se valían de esta menor para apropiarse de los perfumes, hecho que ha sido puesto en conocimiento del juez mediante el atestado policial.

Ambas mujeres han sido trasladadas a dependencias policiales donde han permanecido custodiadas mientras se daba continuidad a las diligencias policiales, hasta ser puestas a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.