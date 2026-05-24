Detenido un aficionado del Dépor por tocamientos no consentidos en una zona de ocio de Valladolid

Aficionados del Depor en una concentración este domingo en la plaza de Marcos Fernández. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Valladolid ha detenido a un aficionado del Deportivo de la Coruña como presunto autor de un delito de agresión sexual por tocamientos no consentidos en la madrugada de este domingo, jornada en la que también se han levantado varias actas por utilización de bengalas y botes de humo.

El subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, ha informado a Europa Press de estos incidentes ocurridos de forma previa al partido entre el Real Valladolid y el equipo coruñés que se juega el ascenso a Primera División, motivo por el que numerosos aficionados han viajado hasta la capital del Pisuerga.

En este contexto, en la madrugada de este domingo se ha llevado a cabo la mencionada detención de un varón aficionado del Dépor como autor de tocamientos a una persona en un establecimiento hostelero de una zona de ocio del centro de Valladolid.

Esta no ha sido la única detención por este delito, ya que la Policía Nacional ha detenido a otro varón, no aficionado del equipo coruñés, por los mismos presuntos hechos, en un suceso diferente ocurrido en otro establecimiento hostelero de la misma zona.

Además, el operativo desplegado por la presencia de numerosos aficionados ha controlado también peleas, si bien estas no se han saldado con denuncias, mientras que sí se han levantado actas por el uso de bengalas y botes de humo, tanto en la madrugada en zonas de ocio como esta mañana en la Plaza Mayor, tal y como ha explicado Canales, quien ha adelantado que a estas se sumarán otras denuncias realizadas esta tarde por el uso de pirotécnica en la plaza Marcos Fernández, en el barrio de Parquesol, donde se congregan numerosos hinchas.