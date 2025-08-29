Detenido por agredir a una persona y dejarla inconsciente en Prádanos de Ojeda (Palencia) - GUARDIA CIVIL PALENCIA

PALENCIA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Palencia ha detenido a un joven de 18 años y nacionalidad hondureña como supuesto autor de un delito por lesiones graves tras agredir y dejar inconsciente a una persona durante las Fiestas Patronales del municipio palentino de Prádanos de Ojeda, según un comunicado del cuerpo de seguridad recogido por Europa Press.

Los hechos se produjeron durante la mañana del pasado domingo 10 de agosto tras una discusión entre dos grupos de jóvenes que se habría resuelto "de forma pacífica". Instantes después, la víctima se desplazó hasta la barra del bar, lugar en el que fue agredido por un joven que no había participado en la anterior discusión y recibió varios golpes en el costado, rostro y torso, quedando inconsciente en el suelo.

En este punto, los amigos de la víctima, al ver la agresión, corrieron a socorrerla y llamaron seguidamente a la ambulancia, que la trasladó al Centro de Salud de Herrera de Pisuerga (Palencia).

Tras la denuncia presentada por un familiar de la víctima, la Guardia Civil inició una investigación que permitió identificar al autor de la agresión, quien posteriormente fue detenido.

Las diligencias instruidas, junto al detenido, han quedado a disposición del Juzgado de Instrucción de Cervera de Pisuerga.