Detenido por apropiarse de 22.500 euros tras acoger en Zaratán a una persona vulnerable a la que no atendía

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

Se quedaba el dinero para mantener a esta persona, pidió un crédito a su nombre y no pagaba el alquiler

VALLADOLID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil han detenido a una persona que acogió a un joven en situación de vulnerabilidad, se quedó con el dinero que enviaban sus padres para su manutención, pidió un crédito a nombre del mismo y además no pagaba el alquiler de la vivienda en la que residían en Zaratán (Valladolid).

La investigación se inició a finales del pasado mes de marzo tras la denuncia interpuesta por los padres de la víctima, mayor de edad, en el puesto de la Guardia Civil de Almansa (Albacete), han informado a Europa Press fuentes del Instituto armado.

En la denuncia, informaban que estaban realizando envíos periódicos de dinero en concepto de manutención a una persona que había acogido en su domicilio a su hijo, en situación de vulnerabilidad, en la localidad de Zaratán.

Ante los hechos denunciados, se dio inicio a la denominada Operación Almansa, en la que los agentes llevaron a cabo diversas gestiones de investigación.

Fruto de las mismas, se pudo constatar que los fondos enviados no fueron destinados al fin previsto, y que además se había solicitado un crédito a nombre del joven por parte de la persona que lo acogía. Asimismo, se verificó el lanzamiento de la vivienda por impago del alquiler, acumulando un perjuicio económico total de 22.500 euros.

Como resultado de la investigación, se procedió a la detención del presunto autor por un delito de apropiación indebida y se remitieron las diligencias al juzgado de guardia de Valladolid.