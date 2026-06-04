Detenido en Astorga (León) un varón por atropello sin auxiliar a la víctima, que permanece ingresada

Dependencias policiales de Astorga (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Astorga, han procedido este jueves a la localización y detención del presunto autor de un atropello ocurrido en la localidad que abandonó el lugar sin prestar auxilio a la víctima, que permanece ingresada tras el suceso en el Complejo Asistencial Universitario de León.

Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la mañana en la confluencia de las calles Puerta Obispo y Escultor Amaya, donde un hombre de 70 años fue atropellado por un vehículo cuyo conductor se dio posteriormente a la fuga, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

La víctima quedó tendida en la vía pública y fue atendida en un primer momento por los agentes desplazados al lugar hasta la llegada de los servicios sanitarios. Posteriormente fue trasladada en una ambulancia medicalizada al Complejo Asistencial Universitario de León, donde permanece ingresada y por el momento se desconoce el alcance de las lesiones sufridas.

Los agentes iniciaron las gestiones de investigación y búsqueda tras tener conocimiento de los hechos; localizaron el vehículo implicado y procedieron a la detención de su conductor pocas horas después del atropello.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el suceso y determinar las causas que motivaron el atropello.

Hasta el momento no consta la existencia de denuncias previas ni antecedentes de conflicto entre la víctima y el detenido. Las diligencias policiales continúan abiertas.